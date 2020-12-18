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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boyabat Karayolları ekipleri sezonu açtı

İHA

Boyabat Karayolları ekipleri sezonu açtı

Kış aylarının gelmesi ile yoğun bir çalışma içerisinde vatandaşlara hizmet eden Boyabat Karayolları karla mücadele ekipleri mesaiye başladı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde kış aylarının gelmesi ile yoğun bir çalışma içerisine girecek olan Boyabat Karayolları karla mücadele ekipleri bugün gerçekleştirilen törenle sezonu açtı. Kar küreme araçları, greyder, dozer ve seksen kişiye yakın personeli ile vatandaşların mal ve can güvenliği için çalışma gerçekleştirecek ekipler birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Boyabat Karayolları 79. Şube Şefi Orhan Akyürek, “Karla ve buzla mücadele konusunda şube şefliklerinin her türlü makine ve malzemesi mevcut bu konuda kışa hazırız, ekiplerimiz kış ayları süresince kesintisiz trafik akışının sağlanması karla ve buzla mücadele amacıyla tedbirlerini almıştır. Hem kendi güvenliğimizi hem vatandaşlarımızın güvenli bir biçimde seyahatini sağlamak için tüm fedakarlıkla çalışacağız. Makine parkımıza da yeni bir aracımız katıldı. Hem kar mücadelesi vesilesi, hem de yeni karla mücadele aracımızın hayırlı uğurlu olması vesilesi ile bir adak keselim istedik. Ben şimdiden bu aylarda özveri ile çalışacak personelimize teşekkür etmek istiyorum” dedi.
Kurban kesiminin ardından Boyabat Karayolları Müdürlüğü personelinin hatıra fotoğrafı sonrasında program sona erdi.

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