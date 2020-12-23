Sinop’ta gökkuşağı güzelliği

Sinop'ta, yağmurun ardından oluşan gökkuşağı renklerinin sonucunda kartpostallık görüntü oluşturdu.
Sinop’ta devam eden ve etkili olan yağmurların ardından sabah saatlerinde ortaya çıkan gökkuşağı, muhteşem bir görüntü oluşturdu. Gökkuşağının renklerini gören vatandaşlar vatandaşlar ilgiyle izlendi. Gökkuşağının görüntüsünü yakalamak için vatandaşlar cep telefonlarıyla adeta birbirleriyle yarıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.