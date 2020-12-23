Sinop’ta gökkuşağı güzelliği

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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Sinop'ta, yağmurun ardından oluşan gökkuşağı renklerinin sonucunda kartpostallık görüntü oluşturdu.

Sinop’ta devam eden ve etkili olan yağmurların ardından sabah saatlerinde ortaya çıkan gökkuşağı, muhteşem bir görüntü oluşturdu. Gökkuşağının renklerini gören vatandaşlar vatandaşlar ilgiyle izlendi. Gökkuşağının görüntüsünü yakalamak için vatandaşlar cep telefonlarıyla adeta birbirleriyle yarıştı.

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