Kar ilçede çatıları çökertti

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sinop’ta son yılların en yoğun kar yağışı yaşanıyor.

İl genelinde etkili olan kar yağışının çetin geçtiği ilçelerden birisi de Dikmen ilçesi. 1 metreyi bulan ilçede bazı iş yerlerinin çatısı kar yüküne dayanamadı. Çatılarda çökme meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.