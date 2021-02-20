Ailesine yardım için gittiği yaylada mahsur kaldı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Sinop´un Durağan ilçesinde kar besicilere zor anlar yaşattı.

Yayladaki ailesine yardıma giden kişi karda aracıyla mahsur kaldı. 1 metreyi bulan kar yığını altında kalan araç 4 gün sonra yolların açılmasıyla çıkarıldı.

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