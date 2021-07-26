Türkeli-Ayancık yolunda kaza: 1'i bebek 6 yaralı

Sinop'un Türkeli ile Ayancık arası karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, TürkeliAyancık karayolunun Büyükdüz mevkisinde meydana geldi. H.U.'nun (51) kullandığı otomobil, karşı yönden gelen M.G. (45) idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte H.U.(48), Y.K.(50), O.Ü.(51) ve E.Ö.(3) yaralanarak, 112 acil servis ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3 yaşındaki bebek E.Ö. Ayancık'ta ilk müdahalenin yapılmasının ardından Sinop'a sevk oldu. Kazada yol bir süre ulaşıma kapanırken, jandarma trafik ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yol kontrollü olarak ulaşıma yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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