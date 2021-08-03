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Sinop Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci Sinop Belediyesi maaşları 4 bin 500 TL'ye çıkaracak toplu sözleşme imzaladı

İHA

Sinop Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci Sinop Belediyesi maaşları 4 bin 500 TL'ye çıkaracak toplu sözleşme imzaladı

Belediye İş Sendikası ile Sinop Belediye Personel Ltd. Şti. arasında iki etapta maaşları 4 bin 500 TL'ye çıkaracak toplu sözleşme imzalandı.
Belediyeİş Sendikası ile Sinop Belediye Personel Ltd. Şti. arasında yapılmış olan ek protokol sözleşmesi kapsamında 3 bin 500 TL olan maaş, yeni yapılan toplu sözleşme gereği aralık ayına kadar alınacak ücret yevmiyeye yüzde 12 zam artı sosyal yardımlara da yüzde 25 zam yapılarak 4 bin TL olarak belirlendi. Aralık ayı sonrasında ikinci altı aylık dönemde yüzde 11 daha zam yapılarak maaş ücretlerinin 4 bin 500 TL olacağı bildirildi. İkinci yıl enflasyon artı 2 puan refah payı, üçüncü yıl aynı şekilde enflasyon artı 2 puan refah payı ekleneceği de açıklandı.
Başkanlık makamında yapılan imza töreninde Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Minoğlu, Belediyeİş Sendikası Şube Başkanı Hüseyin Doğan ve Belediyeİş Sendikası Sinop İl Temsilcisi Çetin Takar ve Sinop Belediye Personel Ltd. Şti Müdürü Kerem Ayazma yer aldı.

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