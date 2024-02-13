Boyabat'ta kapalı alanlarda tütünlü mamuller içilmemesi konusunda bilgilendirme yapıldı

Sinop’un Boyabat ilçesinde vatandaşlara yönelik kapalı alanlarda tütünlü mamuller içilmemesi konusunda bilgilendirme gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde faaliyet gösteren iş yerlerinde yapılan denetimde, işletme sahipleri ve müşterilere uyarıda bulunarak, bilgilendirme yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Uğur Bekir İnebeyli, gazetecilere, kapalı mekanlarda sigara ve benzeri tütün mamullerinin tüketiminin fert ve toplum sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Vatandaşların sağlığı açısından denetimlerinin devam edeceğine işaret eden İnebeyli, şöyle konuştu:

“Çağımızın en önemli ölüm nedeni olan kanser hastalığından korunmak için özellikle kapalı mekanlarda sigara ve benzeri tütün mamulleri tüketilmemelidir. Bu gibi yerlerde içilen bu gibi maddelerin dumanı sadece içeni değil, içmeyenleri de etkileyip, sağlığını olumsuz etkilemektedir. Sadece ceza için değil, sağlığınız için bu tür maddelerden uzak durmalıyız."