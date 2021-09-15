Terk edilen otomobil çocukların oyuncağı oldu

Sinop’ta sahibi tarafından terk edilen otomobil, mahalleli çocukların oyuncağı oldu.

Sinop’un Ada Mahallesi’nde, gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, sahibi tarafından senelerdir terk edilmiş araçla karşılaştı. Ekipler çevredeki vatandaşlar tarafından aracın aylardır bu bölgeye bırakıldığını ve mahalledeki çocukların oyuncağı olduğunu öğrendi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Enver Temeloğlu, “Dün burada bir kız çocuğu ile erkek çocuğu oyun oynuyorlardır. İlk önce kız içeri oturdu. Daha sonra arabanın camlarını kırmaya başladılar. Bu araç senelerdir burada. Hiç kullanılmıyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.