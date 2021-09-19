Vali Karaömeroğlu’ndan Türkeli incelemesi

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Türkeli ilçesine yaptığı ziyarette, sel afetinde zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.
Vali Karaömeroğlu, AkçabükDirekli grup yolunda yaptığı incelemenin ardından ilçenin tüm grup yollarındaki menfezlerin yapılması talimatını verdi.
İlçe genelinde yaklaşık 63 menfez ihtiyacının olduğu ve bu menfez ihtiyacının önümüzdeki süreçte yapımı noktasında görüşmeler yapıldı.
İlçede sel felaketi nedeniyle yıkılan Yılanlık, Çayırlar, Satı, Yeşiloba Reyfez ve Kurvana köprülerinin yerine yapılacak yeni köprülerin projelendirme çalışmaları ile ilgili görüşmeler yapıldı. Yılanlık Köprüsünün çift şerit ve kemer görünümlü köprü olarak yapılması düşünülüyor.
Daha sonra Yaşam Vadisi’nde incelemeler yapan Vali Karaömeroğlu, Türkeli Deresinin ıslahı ve taşkın koruma setlerinin yükseltilmesi konusunda DSİ yetkilileri ile görüş alışverişinde bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.