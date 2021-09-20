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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta trafik kazası: 2 yaralı

İHA

Sinop’ta trafik kazası: 2 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam 19.00 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DCU 33 plakalı araç sürücü cam sanayi bölgesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracı bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mustafa Ercan ve Aydın Bostancıoğlu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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