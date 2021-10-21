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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop Kültür ve Turizm Sempozyumu başladı

İHA

Sinop Kültür ve Turizm Sempozyumu başladı

– Şehrin tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıtmak amacıyla 2124 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Sinop Kültür ve Turizm Sempozyumu düzenlenen açılış toplantısı ile başladı.
Sinop Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli Konferans Salonu’nda düzenlenen sempozyum saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Ercan Karaçar, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın ve Sinop Vali Vekili Abdullah Şahin tarafından birer açılış konuşması gerçekleştirildi. Yapılan konuşmalarda sempozyumun bir tarih ve kültür şehri olan Sinop’un turizmine katkı sağlaması temennisi dile getirildi. Sempozyuma alanında uzman birçok akademisyen ile yerel kuruluşlardan temsilcilerin katılım sağlayacağı belirtildi.
Rektör Dalgın'ın ardından konuşan Vali Vekili Şahin, “Gezginlerin ilham kaynağı olan Sinop çeşitli isimlerle hep adlandırılmış. Türkiye’nin kaptan köşkü, Karadeniz’in inci gerdanlığı, suya tutunan şehir gibi isimlerle. Sinop turizm merkezi ilan edilmiş yaylaları ile, tabiat parkı, tabiat anıtı, kanyonları, mağaraları ile zengin bir coğrafyaya sahip. Tabii ki bu coğrafyayı daha çok ekolojik turizm olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bunların yanı sıra Türkiye’nin en mutlu şehri olan Sinop’umuzda dalış turizmi, su altı fotoğrafçılığı, elverişli su altı mirasımız ve deniz turizmine hizmet veren gezi teknelerimizle bir bütün içinde değerlendirilmesi gerekiyor. Bu çerçevede de bu sempozyumun buna katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Tuna moderatörlüğünde, TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Murat Toktaş, TAŞPAKON Genel Başkanı Öner Çulfaz ve Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu’nun katılımıyla açılış paneli gerçekleştirildi. Açılış toplantısı ve panele Sinop Defterdarı Naci Günaydın, Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı. Programın çeşitli panel, konferans, toplantı ve oturumlarla 24 Ekim’e kadar devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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