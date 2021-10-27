Sinop'ta “Kültür ve Turizm Sempozyumu” sona erdi

“Sinop Kültür ve Turizm Sempozyumu” Ayancık, Boyabat, Durağan ve Gerze ilçelerinde yapılan oturumlarla tamamlandı.

Ayancık Meslek Yüksekokulu’nda yapılan oturumda, Türkeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İsmail Güçlü moderatörlük yaparken, Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Sevgi Çağaltay Kayaoğlu sözel sunum yaptı.

Türkeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İsmail Güçlü, Müdür Yardımcıları Öğretim Görevlisi Dr. Tolga Acar Yeşil ve Öğretim Görevlisi Sevgi Çağaltay Kayaoğlu tarafından yapılan “Türkeli İlçesinin Ekoturizm Potansiyeli” isimli çalışma sunuldu.

Türkeli ilçesinin ekoturizm potansiyelinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada, alanyazın incelemesi sonucunda, Türkeli ilçesinde ekoturizm köylerinin bulunmasının yanı sıra, yayla turizmi, kuş gözleme turizmi, kamp karavan turizmi, doğa yürüyüşü gibi birçok ekoturizm etkinliğinin gerçekleştirilebileceği öngörülüyor.

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