Kaymakam Yılmaz'dan "baz istasyonu" açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Öğretmenlerimizin Günü Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Yılmaz'dan "baz istasyonu" açıklaması

İHA

Kaymakam Yılmaz'dan "baz istasyonu" açıklaması

Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, önceki gün baz istasyonu kurularak iletişim sorunu çözülen Gökçealan köyünde incelemelerde bulundu.
Kaymakam Yılmaz, Gökçealan köyüne yaptığı ziyarette, vatandaşlarla bir araya gelerek, hasbihal etti. Köy Muhtarı Adnan Erdoğan'dan kurulan baz istasyonu ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Yılmaz'a, Türkeli Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yeşiloba Köyü Muhtarı Satı Gürel de eşlik etti.
Kurulan baz istasyonu ile birlikte Gökçealan ve çevre köylerde yaşanan iletişim sorununun çözüldüğünü belirten Kaymakam Yılmaz, "Bugün itibarıyla baz istasyonu kurulumu tamamlanarak, faaliyete geçmiştir. Öncelikle Gökçealan köyümüze hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle, yaşanan sorunun kısa sürede çözüme kavuşturulması için talimat veren ve destek olan başta Ulaştırma ve Altyapı Başkanımız Adil Karaismailoğlu'na, Gökçealan Köyü Muhtarımız Adnan Erdoğan'a ve diğer ilgililere teşekkür ederim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selma öğretmenden öğrencilerine proje desteği
YEREL HABERLER Selma öğretmenden öğrencilerine proje desteği
30 yıldır çekirdek satarak ailesini geçindiriyor
YEREL HABERLER 30 yıldır çekirdek satarak ailesini geçindiriyor
Türkiye'nin en kuzeyinde yazdan kalma günler Kuzeyin yıldızı Sinop'ta vatandaşlar yazdan kalma son günlerin tadını çıkardı
YEREL HABERLER Türkiye'nin en kuzeyinde yazdan kalma günler Kuzeyin ...
İçişleri Bakanlığı’ndan Sinop’a 90 milyon TL’lik ödenek
YEREL HABERLER İçişleri Bakanlığı’ndan Sinop’a 90 milyon TL’lik ...
Türkeli-Ayancık yolu İkisu bölgesinde köprü inşaatına başlandı
YEREL HABERLER Türkeli-Ayancık yolu İkisu bölgesinde köprü inşaatına ...
Zahmetle toplanan dağ çilekleri, tezgahlarda yerini aldı
YEREL HABERLER Zahmetle toplanan dağ çilekleri, tezgahlarda yerini ...
Kasım ayında armut ağaçları çiçek açıp, meyve verdi
YEREL HABERLER Kasım ayında armut ağaçları çiçek açıp, meyve verdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.