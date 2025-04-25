Sinpaş'tan konut kampanyası

Sinpaş, yüzde 5 peşinat, 72 ay vade ve 1,29 vade oranıyla ödeme ile 3. ayda 12. ayda ve 24. ayda ara ödeme seçeneği sunduğu bir kampanya başlattı. Kampanya, Boulevard Çankaya, Boulevard Finans Şehir, Boulevard Sefaköy, Ege Vadisi, Koru Aura, Metrolife Premium, Saklı Koru Konakları, Sinpaş Apartments Ümraniye ve Tabiat Villaları (yüzde 5 peşinat hariç) projelerinde geçerli.

Sinpaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, kampanyayla ilgili, “Gayrimenkul sektöründeki 50 yılı aşkın tecrübemizden de edindiğimiz deneyimle de net olarak söyleyebiliriz ki; gayrimenkul, her zaman değer kazandıran bir yatırım olarak karşımıza çıkıyor. Biz de yatırımcılara farklı ödeme kolaylıkları sunarak, gayrimenkul yatırım fırsatı sağlıyoruz. Bu yaklaşım, hem kısa vadeli kazançlar elde etmek isteyenler için hem de uzun vadede değer kazanan projelere yatırım yapmak isteyenler için mükemmel bir fırsat oluşturuyor" dedi.