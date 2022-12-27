Sipahi 4. bölüm tanıtımı yayında!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon Sipahi 4. yeni bölüm tanıtımı yayında: Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız!
ABONE OL

Sipahi 4. bölüm tanıtımı yayında!

Show TV’nin yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı dizisi ‘Sipahi’nin heyecanla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

Sipahi 4. yeni bölüm tanıtımı yayında: Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız!
HABERTURK.COM

Sipahi 4. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Ellerinde çiçeklerle Canan’ı hastanede ziyaret eden Korkut Ali, Yıldırım ile birlikte Elfaz’ı konuşturmaya çalışıyor. Silahların konuştuğu tanıtımda Yıldırım’ın Elfaz’ı öldürüp öldürmediği merakla bekleniyor.

SİPAHİ’NİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Habtor’un yanına sızmayı başaran Korkut Ali, kaçırılan doktorun Canan olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı. Canan’ın, Habtor’un sağ kolunu yakalamak için gizli bir operasyona başladığı; Habtor’un adamlarının doktoru kaçıracağı bilgisine ulaştığı ve onun kılığına girdiği ortaya çıktı. Bölümün bir diğer sürprizi ise idealist bir eğitmen olan Narin’in Yıldırım’ın karşısına çıkması oldu. Gaziantep’te bir yemek masasında yolları kesişen ikilinin hikayesi şimdiden merak konusu. Sipahi ekibi, stadyum saldırısının arkasında olduğunu düşündüğü bomba uzmanı Elfaz’ı aramaya koyuldu. Yıldırım’ın eski bir tanıdığı sayesinde Elfaz’ın evine gizlice girmeyi başaran Sipahiler heyecan dolu anlar sonrası bombacıyı kaçırdı. Elfaz’dan, Habtor’un büyük bir silah ve roket alımı için anlaşma yaptığını öğrendi. Çıkan karmaşa sonrası ekiple bağlantısı kesilen Ali, Habtor’un planını öğrenip Canan ile kendisini Suriye’den kurtarmak istedi.

Para transferi yapmak ve silahları almak için Habtor ve adamları ile birlikte teslimat yerine gitti. Teslimat sırasında kızı Dora’nın ağırlaştığı haberiyle sarsılan Habtor, Ali’yi sınıra bırakıp hastaneye gitti. Canan’ın hastaneye geleceğini öğrenen Ali, ekibe haber vermeyi başardı. Toplanan Sipahiler doktor kılığında ve bir ambulans eşliğinde hastaneye girerek Canan’ı aramaya koyuldu. Habtor’un adamlarıyla girilen nefes kesen bir operasyonun ardından Canan’ı almayı başardılar. Canan’ı ambulansa götürdükleri sırada Habtor’u gören Yıldırım ona silahını doğrulttu ancak Habtor’un adamları ekibi kurşun yağmuruna tuttu. Nefeslerin tutulduğu heyecan dolu final sahnesinde Canan kolundan vuruldu. Ezgi’nin sakinleştirici iğnesiyle Canan’ın başı, Ali’nin dizlerine düştü. Ali’nin kucağında Canan’ın gözleri yavaş yavaş kapanırken, ikili arasında olacaklar merak uyandırdı.

İşte Sipahi’nin 4. Bölüm Tanıtımı;

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İLK FİNALİST BELLİ OLDU! MasterChef ceket savaşları başladı! MasterChef 26 Aralık 2022 ilk ceketi kim giyecek, ilk finalist kim oldu?
TELEVİZYON MasterChef ceket savaşları başladı!
Kızılcık Şerbeti 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Sen evlisin! Kızılcık Şerbeti'nde geçen hafta neler oldu?
TELEVİZYON Kızılcık Şerbeti 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 24. bölüm fragmanı yayınlandı!
TELEVİZYON Gelsin Hayat Bildiği Gibi 24. bölüm fragmanı
Alparslan: Büyük Selçuklu 39. izle full HD! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle tek parça
TELEVİZYON Alparslan: Büyük Selçuklu 39. son bölüm izle!
Tuğrul Bey ne zaman ve nasıl öldü? Alpaslan Büyük Selçuklu Tuğrul Bey ölecek mi?
TELEVİZYON Alpaslan Büyük Selçuklu Tuğrul Bey ölecek mi?
Yasak Elma 160. bölüm full izle! FOX TV Yasak Elma son bölüm tek part kesintisiz izle
TELEVİZYON Yasak Elma 160. son bölüm izle!
Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday 2. sezon olacak mı, ne zaman yayınlanacak?
TELEVİZYON Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak?
'Güzel Günler'de 'Atakan'dan 'Altan'a evlenme teklifi
TELEVİZYON 'Atakan'dan 'Altan'a evlenme teklifi
Baba 30. final fragmanı yayınlandı! Baba 29. bölümünde neler oldu?
TELEVİZYON Baba final fragmanı yayınlandı!
MasterChef kim elendi, yarışmadan kim gitti? 25 Aralık Pazar MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı kim oldu?
TELEVİZYON MasterChef Türkiye'de elenen isim...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.