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Sırbistan'ın yaşayan müze şehri

Sırbistan'ın kuzeyinde, Macaristan sınırında yer alan Subotica şehri, Orta Çağ Avrupa mimarisiyle ilgi çekiyor

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AA
  • Sırbistan'ın yaşayan müze şehri

    Osmanlı Devleti hakimiyetinde yaklaşık 160 yıl kalan Sırbistan'ın Subotica şehri, Orta Çağ Avrupa mimarisiyle adeta yaşayan bir müze görünümüyle dikkati çekiyor.
  • Sırbistan'ın yaşayan müze şehri

    AA'nın haberine göre Macar, Sırp, Hırvat, Yugoslav ve Romanları barındıran özerk bölge Voyvodina'nın ikinci büyük şehri Subotica, Sırbistan'ın kuzeyinde, Macaristan sınırında yer alıyor.
  • Sırbistan'ın yaşayan müze şehri

    Yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı Subotica'nın kent merkezindeki tarihi resmi binalar, kiliseler ve sinagogların mimarisi Orta Çağ Avrupa mimarisini özelliklerini yansıtıyor.
  • Sırbistan'ın yaşayan müze şehri

    Belediye ve milli tiyatro binası ile şehir kütüphanesi üçgeninde kalan yer, kent merkezini oluşturuyor.

     
  • Sırbistan'ın yaşayan müze şehri

    Şehrin simgesi konumundaki ve 1868'de başlanarak 1932 yılında tamamlanan belediye binası, Macar mimarisinin en gözde yapıları arasında bulunuyor.

     
  • Sırbistan'ın yaşayan müze şehri

    Mimari ve dekoratif öğeleri, Macar süsleme geleneğiyle donatılan bina, adeta anıtsal bir yapı olarak ziyaretçilerinin karşısına çıkıyor.

     
  • Sırbistan'ın yaşayan müze şehri

    Bina, belediye hizmetlerinin verildiği binada ayrıca idari ofisler, polis karakolu ve nezarethane de yer alıyor.

     
  • Sırbistan'ın yaşayan müze şehri

    Kent meydanında dikkati çeken bir başka yapı ise milli tiyatro binası. Girişinde bulunan altı büyük sütun ile Roma dönemi mimarisi yansıtan bina, kente gelen herkesin önünde fotoğraf çektirdiği yerlerden biri.
  • Sırbistan'ın yaşayan müze şehri

    KENTTE EN ÇOK KONUŞULAN DİL SIRPÇA

    Subotica'da Sırpça günlük hayatta en çok kullanılan dil. Macarca ise günlük konuşmalarda nüfusun neredeyse üçte biri tarafından tercih ediliyor.
  • Sırbistan'ın yaşayan müze şehri

    Oldukça geniş ve düz bir araziye kurulan şehirde yapılaşmanın neredeyse tamamı yatay mimariden oluşuyor. Tek katlı evlerden oluşan şehir, yeşilliği ile dikkati çekiyor.
  • Sırbistan'ın yaşayan müze şehri

    Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1526'da gerçekleştirilen Mohaç Meydan Savaşı sonrası Osmanlı toprağı olan Subotica, 1686'da Avusturya İmparatorluğu'nun egemenliğine girdi.
  • Sırbistan'ın yaşayan müze şehri

    Kentin etnik dağılımında Macarlar yaklaşık yüzde 34, Sırplar yüzde 27, Hırvatlar ise yüzde 10'luk bölümü oluşturuyor.

     
  • Sırbistan'ın yaşayan müze şehri

    Subotica, son zamanlarda düzensiz göçmenlerin daha iyi bir yaşam umuduyla Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak amacıyla yoğunluk oluşturduğu şehir olarak gündeme gelmişti.
  • Sırbistan'ın yaşayan müze şehri

    Macaristan sınırında bulunan Kebelija-Tompa sınır kapısında bekleyen sığınmacıların yaşadığı zorluklar dünya gündeminde yer almıştı.
  • Sırbistan'ın yaşayan müze şehri
  • Sırbistan'ın yaşayan müze şehri
  • Sırbistan'ın yaşayan müze şehri
  • Sırbistan'ın yaşayan müze şehri
  • Sırbistan'ın yaşayan müze şehri
  • Sırbistan'ın yaşayan müze şehri

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