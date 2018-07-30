Şirketlerin yeni hedefi 'LGBT pazarı'

Amsterdam Pride'daki Google botu

Pembe ambalajlı mayonez, gök kuşağı renginde şekerlemeler, pembe şişelerde içecek ve gök kuşağı rengine boyanmış akaryakıt istasyonları...

Bütün bunlar, hafta sonu Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a düzenlenen eşcinseller onur yürüyüşünde (Gay Pride) sıkça rastlanan görüntülerden bazılarıydı.

Ancak bunlar sadece eşcinsel onur yürüyüşü ile sınırılı değil. Uzmanlara göre, özellikle ABD ve Batı ülkelerinde bir çok şirket, lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel (LGBT) bireyleri hedefleyen ürünleri piyasaya sürüyor.

Amsterdam'daki etkinlik sırasında "LGBT pazarına" yönelik ürünlerin sayısında keskin bir artış olduğu ortaya çıktı.

"The Marketing The Rainbow" adlı bir tez üzerine çalışan pazarlama uzmanı Alfred Verhoeven'e göre, ABD'de eşcinsel evliliklerin yasallaşmasından sonra, LGBT bireylere yönelik ticari ürünlerin sayısında ciddi bir artış oldu.

Verhoeven,Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, LGBT bireylere yönelik ürün geliştiren şirketlerin yüzde 80'inin bunu içtenlikle yaptığını söyledi.

Zaman zaman şirketlere, "eşcinsel onur yürüyüşünü istismar etme" eleştirisi yapılsa da, LGBT pazarına yönelik girişimler büyük ölçüde olumlu karşılanıyor.

Son yıllarda birçok şirket, Amsterdam'daki eşcinsel onur yürüyüşüne destek veriyor. Bunlardan birisi de, petrol devi Shell. Akaryakıt istasyonlarınj gökkuşağı rengine boyayan şirket, 2001 yılından itibaren LGBT iletişim ağı "Pink Pearl"ü hayata geçirdi.

Amsterdam'daki onur yürüyüşü bu yıl 28 Temmuz'da gerçekleşti

Şirket sözcüsü Laura van Lingen, farklılıkların kutlanması gerektiğini belirterek, Shell bünyesindeki LGBT personelin, işyerinde "kendisi olabildiğini" vurguluyor.

Hollanda'nın en eski mağaza zincirlerinden biri olan HEMA da, gök kuşağı renginden gıda ürünleri piyasaya sürdü. Şirket, bu ürünlerden elde edilecek geliri, Hollanda Eşcinsel Hakları Derneği'nin (COC) okul ağına bağışlanacak.

HEMA, aynı zamanda her yıl eşcinsel evliliklerin yasak olduğu Avrupa ülkelerinden 4 çifti Hollanda'ya davet ediyor. Şirket sözcüsüne göre, HEMA toplumun her kesimini kucaklayan bir politika izliyor.

Eşcinsel örgütü COC'un sözcüsü Philip Tijsma, LGBT pazarına yönelik ürün sayısındaki artışın, 20 yıllık bir mücadelenin sonucu olduğunu belirtiyor.

Daha öncesinde büyük şirketlerin LGBT topluluğu ile ilgili konularda adım atmak için en az üç kez düşündüklerini söyleyen Tijsma, sadece gökkuşağı sembolleri ile de olsa, şirketlerin yanlarında olmasını olumlu buluyor.

COC sözcüsü, şirketlerin bu pazarı hedeflerken, kendi içlerinde de LGBT personel çeşitliliğine özen göstermesi gerektiğini vurguluyor.

Fotoğraflarla: Londra'da onur yürüyüşüne yüz binler katıldı

Yasağa rağmen LGBTİ+ bireyler Onur Yürüyüşü için İstanbul'da bir araya geldi: '5 gözaltı'

Beyrut'taki Onur Haftası etkinlikleri polis zoruyla iptal edildi

Sırbistan'ın eşcinsel başbakanı Brnabic, Balkanlar'da onur yürüyüşüne katılan ilk başbakan oldu

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ