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        Şırnak'ta taciz iddiasıyla darbedilen uzman çavuş, tutuklandı

        ŞIRNAK'ta yolda yürüyen bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla kalabalık grup tarafından darbedilen ve olay sırasında alkollü olan uzman çavuş Z.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 18:58 Güncelleme: 17.04.2024 - 19:00
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        Şırnak'ta taciz iddiasıyla darbedilen uzman çavuş, tutuklandı
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        ŞIRNAK'ta yolda yürüyen bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla kalabalık grup tarafından darbedilen ve olay sırasında alkollü olan uzman çavuş Z.Ç., tedavisinin ardından gözaltına alınıp, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

        Olay, 12 Nisan günü akşam saatlerinde merkeze bağlı Dicle Mahallesi, Orman Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen uzman çavuş Z.Ç., yolda gördüğü evli ve tanımadığı bir kadına arkasından sarıldı. Tacize uğrayan kadın, bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine toplananlar, Z.Ç.’yi darbederek yaraladı. Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri olaya müdahale ederek, Z.Ç.’yi kalabalığın elinden kurtardı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Z.Ç., tedavisinin ardından Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Z.Ç.’nin açığa alındığı belirtildi. 

        ŞIRNAK BAROSU: CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN TUTUKLANDI

        Şırnak Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, uzman çavuş Z.Ç.’nin, Şırnak Sulh Ceza Hakimliği tarafından cinsel saldırı suçundan tutuklandığını belirterek, "12.04.2024 tarihinde Şırnak ili merkezinde uzman çavuş olarak görev yapan Z.Ç. isimli alkollü şahsın bir vatandaşımıza yönelik cinsel saldırı gerçekleştirdiği iddiası ile darp edildiği görüntüler basına yansımıştı. Adli ve idari soruşturması devam eden ve hakkında açığa alınma ve gözaltı kararı verilmiş olan cinsel saldırı eylemi şüphelisi Z.Ç.’nin tedavisinin devam ediyor oluşu sebebiyle ifadesi alınamamıştı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinin ardından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şüpheli hakkında Şırnak Sulh Ceza Hakimliği tarafından, cinsel saldırı suçundan tutuklama kararı verilmiştir" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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