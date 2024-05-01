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        Zehra bebek bir dikişle hayata tutundu

        ŞIRNAK'ta daha önce 7 gebelikten, rahim ağzı yetmezliği nedeniyle 5 bebeğini kaybeden Hatice Dinç (29), 8'inci gebeliğinde Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde rahim ağzına atılan bir dikişle hayata tutunarak, dünyaya gelen 'Zehra' ismini verdiği bebeğine kavuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 11:24 Güncelleme: 01.05.2024 - 11:25
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        Zehra bebek bir dikişle hayata tutundu
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        ŞIRNAK’ta daha önce 7 gebelikten, rahim ağzı yetmezliği nedeniyle 5 bebeğini kaybeden Hatice Dinç (29), 8’inci gebeliğinde Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde rahim ağzına atılan bir dikişle hayata tutunarak, dünyaya gelen ‘Zehra’ ismini verdiği bebeğine kavuştu. Doğumu gerçekleştiren doktorlardan Abdulkadir Güllüce, “Hastamızın 8’inci gebeliğinde de yine rahim ağzı yetmezliği durumu mevcuttu. 15’inci haftasında koruyucu serklaj ameliyatı yaptık yani rahim ağzına yaptığımız bir dikiş ile gebeliğin erken sonlanmasını önlemeyi amaçladık. Hastamızın 8’inci gebeliği olmasına rağmen yaşayan 2 bebeği vardı. O yüzden anne de baba da çok stresliydi. Bebeğin anne karnında büyümesini sağlayabildik” dedi.

        Şırnak’ta oturan Hatice Dinç, daha önce belirli zamanlarda 7 gebelik yaşadı. Rahim ağzı yetmezliği tanısı konulan Dinç, bu gebeliklerinde 3’ü sezaryen, 2’si düşük olmak üzere 5 bebeğini kaybetti. 2 bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirebilen Dinç, 8’inci gebeliğinde Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne başvurdu. Op. Dr. Abdulkadir Güllüce’nin yaptığı muayene sonrası gebeliğin 15’inci haftasında koruyucu serklaj ameliyatı yapılarak Dinç’in rahim ağzına dikiş atılıp gebeliğin devam etmesi sağlandı. Belirli sürelerde kontrolleri yapılan Dinç, gebeliğinin 36’ncı haftası 5’inci gününde, 24 Nisan’da bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Zehra ismi verilen bebek, erken doğum olması nedeniyle solunum cihazına bağlandı. 2 gün sonra da solunum cihazından ayrılarak kuvöze alındı. Kızını kucağına alan Hatice Dinç, “Hocamıza ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Önce Allah’ın sonra onun sayesinde çocuğumu kucağıma aldım, çok şükür” diye konuştu.

        ‘BİR DİKİŞ İLE GEBELİĞİN ERKEN SONLANMASINI AMAÇLADIK’

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdulkadir Güllüce, bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Bu hastamız daha önce bize 5 kez gebelik kaybı yaşamış olması nedeniyle 8’inci gebeliğinde, rahim ağzı yetmezliği tanısıyla başvurdu. Daha önceki kayıplarından dolayı hastamız endişeliydi. Bu 8’inci gebeliğinde de yine rahim ağzı yetmezliği durumu mevcuttu. Biz 12’nci haftasında hastamızı muayene ettik. Rahim ağzında kısalma mevcuttu. Bu gebeliğinde de gerçekten çok güçsüzdü. Biz de gebeliğin 12’nci haftasında gerekli taramaları yaptıktan sonra hastamıza gebeliğin 15’inci haftasında koruyucu serklaj ameliyatı yaptık yani rahim ağzına yaptığımız bir dikiş ile gebeliğin erken sonlanmasını önlemeyi amaçladık. Bu ameliyat başarılı gerçekleşti. Hastamızın 4’üncü sezaryeni olması itibarıyla bu sezaryenimizi 36’ncı hafta 5 günlükken yaptık. Doğumu erken olduğu için bebeğimizin solunum ihtiyacı oldu. Onunla ilgili de yoğun bakım takibi oldu. Hastamızın 8’inci gebeliği olmasına rağmen yaşayan 2 bebeği vardı. Bu 3’üncü bebeği olacaktı. O nedenle anne de baba da çok stresliydi. Bu yüzden yapılacak olan 3’üncü serklaj ameliyatı çok önem taşıyordu. Biz de ameliyatımızı hastanemiz şartlarında başarı ile gerçekleştirdik. Gebeliğimizi zamanında doğacak kadar bebeğin anne karnında büyümesini sağlayabildik. Bunun için biz de çok mutluyuz. Rahim ağzı yetmezliği olduğunda rahim ağzına bir dikiş, bir düğüm atıyoruz. Biz bunu yapmasaydık, hastamız daha önce aynı bölgeden 2 ameliyat geçirdiği için rahim ağzı çok güçsüzdü ve gebelik 20-24’üncü haftaya ulaştığında yine istenmeyen açılmalardan dolayı yine erken bir doğum ve yine bir gebelik kaybı yaşanabilirdi. Bu ameliyat ile gebeliği 36 hafta 5 günlüğe taşıyabilmek çok önemliydi. Kısacası bir dikiş ile hayata tutunan Zehra bebeğe bundan sonraki hayatında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz” ifadelerini kullandı.

        Yeni Doğan Uzmanı Dr. Tugay Tepe de, “Bebeğimizi 36 haftalık olarak yeni doğan yoğun bakım ünitemize aldık. Geldiğinde solunum sıkıntısı vardı. Solunum cihazına bağladık ancak takibinde hızlıca solunum cihazından ayırdık. Gerekli tedaviler sonrası artık taburcu aşamasına geldi. Anne uyumu yapıyoruz şu an için. Birkaç gün içinde de inşallah taburcu etmeyi düşünüyoruz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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