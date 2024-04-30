Şırnak'ta askeri araç şarampole devrildi: 2 şehit, 2 yaralı

ŞIRNAK’ta askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 asker şehir oldu, 2 asker yaralandı. Şehit askerler Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen (23) ve Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş’ın (27) cenazeleri düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Gabar Dağı bölgesi Akçay Üs Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Petrol sahasında devriye görevi yürüten Uzman Çavuş N.C. (28) yönetimindeki ‘kobra’ diye tabir edilen askeri zırhlı araç, Güleçli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde araçta bulunan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş’ın şehit olduğu belirlendi. Yaralanan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ve Jandarma Astsubay Çavuş K.Ç. (22) ile sürücü N.C. askeri helikopterle Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 2 yaralının tedavisine devam ediliyor.