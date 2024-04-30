Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta askeri araç şarampole devrildi: 2 şehit, 2 yaralı

        ŞIRNAK'ta askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 asker şehir oldu, 2 asker yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 22:45 Güncelleme: 30.04.2024 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta askeri araç şarampole devrildi: 2 şehit, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK’ta askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 asker şehir oldu, 2 asker yaralandı. Şehit askerler Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen (23) ve Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş’ın (27) cenazeleri düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında Gabar Dağı bölgesi Akçay Üs Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Petrol sahasında devriye görevi yürüten Uzman Çavuş N.C. (28) yönetimindeki ‘kobra’ diye tabir edilen askeri zırhlı araç, Güleçli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde araçta bulunan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş’ın şehit olduğu belirlendi. Yaralanan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ve Jandarma Astsubay Çavuş K.Ç. (22) ile sürücü N.C. askeri helikopterle Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 2 yaralının tedavisine devam ediliyor.

        ŞEHİTLER İÇİN TÖREN

        Kazada şehit olan askerler için Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene Vali Cevdet Atay, 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ile kurum temsilcileri ve askerler katıldı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişleri okundu. Edilen duaların ardından şehitlerin cenazeleri Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü. Jandarma Astsubay Çavuş Şen'in cenazesi Antalya'ya, Jandarma Uzman Çavuş Ertaş'ın cenazesi Hatay'a uğurlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Türkiye önemli rol oynuyor"
        "Türkiye önemli rol oynuyor"
        Eskortla fiyat tartışmasında kardeşini yanlışlıkla öldürmüştü, görüntüleri ortaya çıktı
        Eskortla fiyat tartışmasında kardeşini yanlışlıkla öldürmüştü, görüntüleri ortaya çıktı
        "İsrail sorumsuz çılgınların elinde rehin"
        "İsrail sorumsuz çılgınların elinde rehin"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması
        Kuaför salonuna pompalı saldırı: 2 ölü
        Kuaför salonuna pompalı saldırı: 2 ölü
        34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yanlış anlaşılma kurbanı oldu! 6 sanığa indirimli hapis
        Yanlış anlaşılma kurbanı oldu! 6 sanığa indirimli hapis
        Süper Lig'de 34. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 34. haftanın panoraması!
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu...
        GÜNCELLEME 2 - Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu...
        GÜNCELLEME - Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu,...
        GÜNCELLEME - Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu,...
        Şırnak'ta "Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" sona erdi
        Şırnak'ta "Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" sona erdi
        Ters rüzgara kapılan paraşütçü düştü; o anlar kamerada
        Ters rüzgara kapılan paraşütçü düştü; o anlar kamerada
        Şırnak'ta ters hava akımına kapılarak düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı
        Şırnak'ta ters hava akımına kapılarak düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı
        Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaral...
        Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaral...