Şırnak'ta traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin-Cizre kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde traktörün altında kalan Reyhan Motor’un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

