        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta kırsaldaki yaklaşık 4 bin 500 çocuk açık havada sinema ile buluştu

        EKREM PAYAN - Şırnak'ta hayata geçirilen proje ile kırsal yerleşim birimlerindeki yaklaşık 4 bin 500 çocuk açık havada sinema ile buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 11:16 Güncelleme: 28.09.2025 - 11:41
        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce bugüne kadar sinemaya gidemeyen köylerdeki çocuklar için "Açık Hava Köy Sineması Projesi" hayata geçirildi.

        Proje kapsamında sosyal hizmet ekipleri, köy meydanlarında kurdukları dev ekranda 2 seans halinde çocuklara çizgi film gösterimi yaptı, yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi.

        Film izleyerek keyifli zaman geçiren, çoğu ilk kez sinema ile buluşan çocuklara aileleri de eşlik etti.

        Proje ile merkeze bağlı 13 köy ve beldede yaklaşık 4 bin 500 çocuk sinema izleme imkanına kavuştu.

        Merkeze bağlı Balveren beldesinde de Balveren Anaokulu'na yapılan etkinlikte, kurulan dev ekrandan gösterilen filmi bazı çocuklar, anne ve babalarıyla izledi.

        - "Gittiğimiz yerlerden çok güzel dönüşler aldık"

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, AA muhabirine, 2025 yılının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ile "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birçok etkinlik yaptıklarını, açık havada sinema etkinliğinin de bunlardan biri olduğunu söyledi.

        Etkinliği 13 köy ve beldede gerçekleştirdiklerini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

        "Bu etkinliği yıldızlar altında çocuklarımız ve ebeveynlerinin katılımıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Köy ve beldelerde hiçbir şekilde sinemaya gitmemiş dezavantajlı çocuklarımızı sinema ile buluşturuyoruz. Bakanlığımızın ve Valiliğimizin projeye büyük destekleri oldu. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum."

        Proje Koordinatörü Melike Tatar da proje kapsamında ağustos ayının başından itibaren haftada 2 köyde açık sinema etkinliği düzenlediklerini belirtti.

        Projenin hedef kitlesi olarak merkeze bağlı köy ve beldelerdeki dezavantajlı çocukları seçtiklerini anlatan Tatar, "Gittiğimiz yerlerden çok güzel dönüşler aldık. Kırsaldaki meydanları kültür alanlarına çevirmek istedik. Bunu yapmaktan büyük onur ve gurur duyduk. Çocuklarımızın yüzündeki tebessümü, mutluluğu görmek bizi de mutlu etti." diye konuştu.

        - "Yaşlımızla, gencimizle programa katıldık"

        Balveren beldesi Yayla Mahallesi Muhtarı Mustafa Sidar ise daha önce böyle bir etkinliğin yapılmadığını, çocuklar ile ailelerinin katılım sağladığı programın güzel geçtiğini vurguladı.

        Etkinliğe çocukları, torunları ve eşinin de katıldığını ifade eden Sidar, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekibine ve etkinlik için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

        Mahalle sakinlerinden Halise Yıldız ise yapılan programı çok beğendiklerini, çocuklarla beraber eğlendiklerini dile getirdi.

        Güler Altunç da ilk defa yapılan bir etkinlikte çocuklarının gönüllerince eğlendiğini belirterek, "Yaşlımızla, gencimizle programa katıldık. Çok memnunuz. Çocuklarımızla çizgi film izledik. Her şey için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Etkinliğin çok güzel geçtiğini anlatan çocuklardan Arin Artuç, çizgi film izlediklerini, yüz boyama etkinliğine katıldıklarını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

