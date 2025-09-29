Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, evi yanan aileyi ziyaret etti

        Şırnak'ın Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, ilçenin Mahmutlu köyünde, çıkan yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen aileyi ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Giriş: 29.09.2025 - 13:09 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:09
        Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, evi yanan aileyi ziyaret etti
        Kaymakam Partal, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Tatar ile evi yanan Fevzi Karatay ve ailesini ziyaret etti.

        Evde incelemelerde bulunan Partal, aile fertlerine bu zor günlerinde yanlarında olduklarını, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla kendilerine gerekli desteklerin sağlanacağını belirtti.

