Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Vali Ekici'den Mersin'de 3 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin taziye mesajı

        Şırnak Valisi Birol Ekici, Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden İdil ilçesi nüfusuna kayıtlı 3 kişi için başsağlığında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 17:30 Güncelleme: 28.09.2025 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Ekici'den Mersin'de 3 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin taziye mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak Valisi Birol Ekici, Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden İdil ilçesi nüfusuna kayıtlı 3 kişi için başsağlığında bulundu.

        Ekici, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin yaralandığını anımsatarak, "Bu elim kazada hayatını kaybeden İdil ilçesi Tepecik ve Ulak köylerinden hemşerilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verildi.

        Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu minibüsteki Emine İrem Oktan (18), Maşallah Oktan (22) ve Halil Boztoğan'ın (51) yaşamını yitirmiş 16 kişi de yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta kırsaldaki yaklaşık 4 bin 500 çocuk açık havada sinema ile buluşt...
        Şırnak'ta kırsaldaki yaklaşık 4 bin 500 çocuk açık havada sinema ile buluşt...
        Şırnak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
        TEMA Vakfı'ndan Cizre'deki okula ziyaret
        TEMA Vakfı'ndan Cizre'deki okula ziyaret
        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda 2 transfer
        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda 2 transfer
        Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta 42 bin kök kenevir ele geçirildi: 5 gözaltı
        Şırnak'ta 42 bin kök kenevir ele geçirildi: 5 gözaltı