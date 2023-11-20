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        Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Şırnak'ta terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:16 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:16
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        Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Şırnak'ta terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 13-19 Kasım'da il genelinde terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar yapıldı.

        Operasyonlarda, 5 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edildi.

        Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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