Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 13-19 Kasım'da il genelinde terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda, 5 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edildi.

Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.