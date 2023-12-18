Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 62 kişiye adli işlem Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 62 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 62 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 62 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, eroin ve esrar, 799 sahte 100 ve 200 liralık banknot, gümrük kaçağı 18 bin 96 paket sigara, 5 bin 600 makaron, 1069 elektronik eşya, 380 muhtelif eşya, 100 elektronik sigara tütünü, 66 kilogram çay, 16 cep telefonu, 60 cep telefonu aksesuarı, 7 şişe içki, şarjör ve tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.