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        Şırnak'ta göçerlerin dönüş yolculuğu sürüyor

        Şırnak'ta yaz mevsimini yaylalarda geçiren göçerlerin dönüş yolculuğu devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 12:20 Güncelleme: 16.12.2023 - 12:27
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        Şırnak'ta göçerlerin dönüş yolculuğu sürüyor
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        Şırnak'ta yaz mevsimini yaylalarda geçiren göçerlerin dönüş yolculuğu devam ediyor.

        Çevre illerden gelerek yazı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yaylalarda geçiren göçerler, kış aylarının başlamasıyla sürüleriyle memleketlerine doğru yola çıktı.

        Beytüşşebap'taki Faraşin Yaylası'ndan Mardin'in Nusaybin ilçesine gideceklerini kaydeden göçerlerden Nuri Baykara, "2 aydan beri yollardayız. Havalar soğuduğu için memleketimize dönüyoruz. On gün sonra evlerimizde olacağız." dedi.

        Faraşin Yaylası'ndan yola çıktıklarını ve İdil ilçesine gideceklerini aktaran Aydın Baykara ise, 2 gün sonra İdil'e varacaklarını belirtti.

        Abdullah Bayar da yaklaşık 6 ay konakladıkları Faraşin Yaylası'ndan döndüklerini anlatarak, Mardin'in Midyat ilçesine gitmek için 2 aydır yolda olduklarını bildirdi.

        Bayar, "Ekmek parası için işimizi yapmak zorundayız. Bizden önce dedelerimiz, babalarımız bu mesleği yapıyordu. Şimdi biz yapıyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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