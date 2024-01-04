Şırnak'ta sağanak ve sis etkili oldu Şırnak'ta sağanak ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Şırnak'ta sağanak ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde yağmurun yanı sıra etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, ulaşımda aksama yaşandı.

Sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken trafik ekipleri, sürücülere sis farlarını yakmaları ve dikkatli ilerlemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağanak ve sis yarın akşama kadar etkisini sürdürecek.

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