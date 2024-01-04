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        Şırnak'ta sağanak ve sis etkili oldu

        Şırnak'ta sağanak ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 14:48 Güncelleme: 04.01.2024 - 14:48
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        Şırnak'ta sağanak ve sis etkili oldu
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        Şırnak'ta sağanak ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde yağmurun yanı sıra etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, ulaşımda aksama yaşandı.

        Sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken trafik ekipleri, sürücülere sis farlarını yakmaları ve dikkatli ilerlemeleri konusunda uyarıda bulundu.

        Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağanak ve sis yarın akşama kadar etkisini sürdürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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