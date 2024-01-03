Şırnak'ta kayalıklardan düşen çoban helikopterle kurtarıldı

Şırnak'ta kayalıklardan düşen çoban, askeri helikopterle kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde çobanlık yapan Sait Göktaş (30), sürüden ayrılan 3 hayvanını aramak için kayalık alana gitti.

Dengesini kaybederek kayalıklardan düşen Göktaş, yakınlarını arayarak yaralandığını bildirdi.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yeri tespit edilen yaralı çoban bulunduğu yerden çıkarılamayınca İl Jandarma Komutanlığından helikopter desteği istendi.

Yaralı çoban, helikopterle bulunduğu yerden kurtarılarak önce İl Jandarma Komutanlığına oradan da ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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