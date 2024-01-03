Şırnak'ta kardan kapanan köy yolunun ulaşıma açılmasına çalışılıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışıyla kapanan Faraşin Yaylası'ndaki köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

İlçede 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nda 3 gün önce başlayan yağışla Yeşilöz köyünün yolu ulaşıma kapandı.

Köy yolunun ulaşma açılması için İl ve İlçe Özel idaresi ekiplerince iş makineleri ile başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İlçe merkezinde de belediye ekipleri kar temizleme ve küreme çalışması yapıyor.

Beytüşşebap İlçe Özel İdaresi Saha Şefi Cihat Akdağ, Kaymakam Kemal Ülkü'nün talimatıyla kardan kapanan yolların açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Yoğun kar yağışı sürmesine rağmen kapanan köy yollarımızı sürekli açık tutmaya çalışıyoruz." dedi.