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        Şırnak'ta kardan kapanan köy yolunun ulaşıma açılmasına çalışılıyor

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışıyla kapanan Faraşin Yaylası'ndaki köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 15:45 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:00
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        Şırnak'ta kardan kapanan köy yolunun ulaşıma açılmasına çalışılıyor
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        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışıyla kapanan Faraşin Yaylası'ndaki köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

        İlçede 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nda 3 gün önce başlayan yağışla Yeşilöz köyünün yolu ulaşıma kapandı.

        Köy yolunun ulaşma açılması için İl ve İlçe Özel idaresi ekiplerince iş makineleri ile başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        İlçe merkezinde de belediye ekipleri kar temizleme ve küreme çalışması yapıyor.

        Beytüşşebap İlçe Özel İdaresi Saha Şefi Cihat Akdağ, Kaymakam Kemal Ülkü'nün talimatıyla kardan kapanan yolların açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Yoğun kar yağışı sürmesine rağmen kapanan köy yollarımızı sürekli açık tutmaya çalışıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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