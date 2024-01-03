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        Şırnak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 13:14 Güncelleme: 03.01.2024 - 13:27
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        Şırnak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Şırnak'ın Uludere ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Hilal beldesinde A.T. yönetimindeki 80 GE 101 plakalı tır, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ambulansla Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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