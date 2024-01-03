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        'Elmacı Dede´den 6 şehit veren birliğe moral ziyareti

        DENİZLİ´den yola çıkan 'Elmacı Dede' olarak tanınan 74 yaşındaki Muhammet Yılmaz, 1530 kilometre katederek Şırnak'a getirdiği 1 ton elmayı 23 Aralıkta Irak'ın kuzeyinde 6 şehit veren birliğe teslim etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 15:52 Güncelleme: 03.01.2024 - 15:55
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        'Elmacı Dede´den 6 şehit veren birliğe moral ziyareti
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        DENİZLİ´den yola çıkan 'Elmacı Dede' olarak tanınan 74 yaşındaki Muhammet Yılmaz, 1530 kilometre katederek Şırnak'a getirdiği 1 ton elmayı 23 Aralıkta Irak'ın kuzeyinde 6 şehit veren birliğe teslim etti.

        Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) daha önce düzenlediği operasyonlara destek vermek amacıyla, memleketi Denizli'den yola çıkarak, askerlere elma ve helva götüren, `Elmacı Dede´ olarak bilinen Muhammet Yılmaz, bu kez de Irak´ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit operasyonlarında 23 Aralık´ta 6 şehit veren 23´üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı´na 1 ton elma getirdi. 

        Kanser hastası Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı elmaları ile askerlere manevi destek olmak için yola çıktığını belirterek, "Şırnak´tan Kuzey Irak´ta askerlerimiz var. 6 tane şehit vermiştik orada. O şehitlere taziyede bulunmak ve oradaki üs birliklerimizde kalan askerlerimize elma ikram etmek için, onların hayrına yine Şırnak´tayım. Bu Şırnak´a 6´ncı gelişim. İnşallah gelmeye devam da edeceğim. İlk geldiğimle şimdiki Şırnak çok değişik olmuş. Çok güzel olmuş her şey. Benim amacım askerlerimize manevi motivasyon. Bu amaç ile geldim buraya. 6 şehit verdiğimiz için askerlerimizin moralleri bozulmuştur. Onun için iznimi aldım geldim buraya. Getirdiğim elmaları teslim ettiğimde onlar da Kuzey Irak´taki üs birliklerimize dağıtacaklar. 24 saatlik yoldan 1500 kilometre yol katederek onların gönüllerini fethetmek için şimdi yine Şırnak´tayım" dedi.

        Muhammet Yılmaz ileriki günlerde Hakkari´ye de ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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