'Elmacı Dede´den 6 şehit veren birliğe moral ziyareti

DENİZLİ´den yola çıkan 'Elmacı Dede' olarak tanınan 74 yaşındaki Muhammet Yılmaz, 1530 kilometre katederek Şırnak'a getirdiği 1 ton elmayı 23 Aralıkta Irak'ın kuzeyinde 6 şehit veren birliğe teslim etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) daha önce düzenlediği operasyonlara destek vermek amacıyla, memleketi Denizli'den yola çıkarak, askerlere elma ve helva götüren, `Elmacı Dede´ olarak bilinen Muhammet Yılmaz, bu kez de Irak´ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit operasyonlarında 23 Aralık´ta 6 şehit veren 23´üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı´na 1 ton elma getirdi.

Kanser hastası Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı elmaları ile askerlere manevi destek olmak için yola çıktığını belirterek, "Şırnak´tan Kuzey Irak´ta askerlerimiz var. 6 tane şehit vermiştik orada. O şehitlere taziyede bulunmak ve oradaki üs birliklerimizde kalan askerlerimize elma ikram etmek için, onların hayrına yine Şırnak´tayım. Bu Şırnak´a 6´ncı gelişim. İnşallah gelmeye devam da edeceğim. İlk geldiğimle şimdiki Şırnak çok değişik olmuş. Çok güzel olmuş her şey. Benim amacım askerlerimize manevi motivasyon. Bu amaç ile geldim buraya. 6 şehit verdiğimiz için askerlerimizin moralleri bozulmuştur. Onun için iznimi aldım geldim buraya. Getirdiğim elmaları teslim ettiğimde onlar da Kuzey Irak´taki üs birliklerimize dağıtacaklar. 24 saatlik yoldan 1500 kilometre yol katederek onların gönüllerini fethetmek için şimdi yine Şırnak´tayım" dedi.

Muhammet Yılmaz ileriki günlerde Hakkari´ye de ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.