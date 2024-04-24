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        Şırnak'ta toprak kayması sonucu bir evde hasar oluştu

        Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde meydana gelen toprak kaymasından bir ev etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 17:13 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:13
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        Şırnak'ta toprak kayması sonucu bir evde hasar oluştu
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        Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde meydana gelen toprak kaymasından bir ev etkilendi.

        İlçeye bağlı Şenoba beldesinde meydana gelen heyelan sonucu Süleyman Yarar Camisi lojmanının bir kısmı toprak altında kaldı.

        Bunun sonucunda evde hasar oluştu.

        Bu arada, heyelan anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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