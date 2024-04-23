Şırnak'ta terör operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı
Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 2'si haklarında yurt dışına çıkış yasağı verilerek, diğeri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
2 şüpheli ilgili il birimlerine teslim edildi.
2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
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