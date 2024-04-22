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        Şırnak'ta rahatsızlanan çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 21:33 Güncelleme: 22.04.2024 - 21:33
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        Şırnak'ta rahatsızlanan çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

        Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Ferhat T'ye yüksek ateş tanısı konuldu.

        Çocuğun ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

        Çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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