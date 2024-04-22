Şırnak'ta rahatsızlanan çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.
Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Ferhat T'ye yüksek ateş tanısı konuldu.
Çocuğun ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.
Çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.
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