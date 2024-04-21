Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Şırnak'ta pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 20:44 Güncelleme: 21.04.2024 - 20:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kavşağında Hasan K. (57) idaresindeki 34 FGJ 258 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, karşı yönden gelen Murat B. (38) yönetimindeki 73 AAV 113 plakalı pikapla çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sürücüler ile yolcular Yakup Y. (37), Emre Y. (33), ve Duran Ö'yü (56) sıkıştıkları araçlardan çıkardı.

        Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Hasan K. ile Duran Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Filede şampiyon Fenerbahçe Opet
        Filede şampiyon Fenerbahçe Opet
        Kendini affettirmek için defalarca yemek sipariş etti
        Kendini affettirmek için defalarca yemek sipariş etti
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Avustralyalı siyasetçiler ile Musk arasında gerginlik
        Avustralyalı siyasetçiler ile Musk arasında gerginlik
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta kazada yaralanan Astsubay Kurt, hayatını kaybetti
        Şırnak'ta kazada yaralanan Astsubay Kurt, hayatını kaybetti
        Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan astsub...
        Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan astsub...
        Şırnak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Şırnak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Şırnak'ta otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada: 3 yaralı
        Şırnak'ta otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada: 3 yaralı
        Bakan Göktaş, Şırnak'ta "Cudi'nin Yıldız Kızlarıyla Söyleşi"ye katıldı:
        Bakan Göktaş, Şırnak'ta "Cudi'nin Yıldız Kızlarıyla Söyleşi"ye katıldı:
        Bakan Göktaş, Şırnak'ta devlet korumasında yetişen il müdürünün düğününe ka...
        Bakan Göktaş, Şırnak'ta devlet korumasında yetişen il müdürünün düğününe ka...