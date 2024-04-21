Şırnak'ta hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şırnak'ta pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Şırnak'ta pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kavşağında Hasan K. (57) idaresindeki 34 FGJ 258 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, karşı yönden gelen Murat B. (38) yönetimindeki 73 AAV 113 plakalı pikapla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücüler ile yolcular Yakup Y. (37), Emre Y. (33), ve Duran Ö'yü (56) sıkıştıkları araçlardan çıkardı.
Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Hasan K. ile Duran Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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