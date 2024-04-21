Şırnak'ta hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Hasan K. ile Duran Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, sürücüler ile yolcular Yakup Y. (37), Emre Y. (33), ve Duran Ö'yü (56) sıkıştıkları araçlardan çıkardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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