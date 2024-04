Bakan Göktaş, Şırnak'ta "Cudi'nin Yıldız Kızlarıyla Söyleşi"ye katıldı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu ülkenin başarısı, kadınlar ve kız çocuklarının başarılarıyla mümkün. Çocuklarımız başarılı oldukça, kız çocuklarımız okullaştıkça ve bir çaba sarf ettikçe, güçlendikçe biz güçlüyüz." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Göktaş, Şırnak Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile görüştü.

Bakan Göktaş, Şırnak Belediyesi Dengbej Evi'nde, çeşitli spor dallarında başarı gösteren kız sporcuların yer aldığı "Cudi'nin Yıldız Kızlarıyla Söyleşi"ye katıldı.

"Her biriniz gerçekten alanında pırıl pırıl yetişmiş azimli, başarılı, binbir zorlukla karşılaşmış olmanıza rağmen sporla, sanatla, farklı dallarla, TÜBİTAK'ta yarışmalarda çaba sarf ettiniz ve zorluğa rağmen bu başarıları elde ettiniz. İnanmak, başarının yarısıdır. Sizler, inandığınız için kulüpleriniz başarıyor, Avrupa, dünya ve Türkiye şampiyonu olabiliyorsunuz. Eğer inanırsanız hayatımızın her neresinde olursa olsun başarının yarısını elde etmiş oluyorsunuz. Diğer yarısını da çalışarak elde edersiniz. Burada asla pes etmeyen bir gençlik görüyorum."

"Devletimiz, buraya çok iyi bir imkan sağlamış. Bir spor okulu kurmuş ve bu spor okulu sayesinde çok başarılı çocuklarımız çıkmış. Hentbolda, futbolda, boksta ve diğer dallarda sizler çaba sarf ediyorsunuz. Kolay değil haftada iki gün antrenman, ardından okula gidiyorsunuz. Bazen 5 gün, bazen de 7 gün antrenman yapıyorsunuz, azim gösteriyorsunuz. Bakanlık olarak çocuklarımıza her türlü desteği veriyoruz. Bu ülkenin başarısı kadınlar ve kız çocuklarının başarılarıyla mümkün. Çocuklarımız başarılı oldukça, kız çocuklarımız okullaştıkça ve bir çaba sarf ettikçe, güçlendikçe biz güçlüyüz çünkü sizler bizim umudumuzsunuz. Sizler başardıkça mahalleniz, şehriniz ve mutlu oluyor. Sizler, vatana millete her türlü katkıyı sağlıyorsunuz, sağlamaya da devam edeceksiniz."​​​​​​​

"Özellikle kızlar spor yapamaz ön yargılarını kırıyorsunuz, bununla da mücadele veriyorsunuz." ifadesini kullanan Göktaş, kız sporcuların pes etmemeleri gerektiğini vurguladı.

Bakan Göktaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hayat, karşımıza zorluklarla mutlaka gelecektir. Ne olursa olsun okulunuzu bırakmayın. Üniversitenizi de okuyun, spor dahi olsa ulaştığınız neresi olursa olsun sizlere bir mesleki beceri kazandırsın. Bu, sizin için çok önemli. Çocukları, arkadaşlarınızı spora teşvik edin. Okullaşmak gerçekten çok kıymetli. Devlet olarak her daim kız çocuklarımızın okullaşma oranını artırmak için Cumhurbaşkanı'mız önderliğinde çok güzel adımlar attık. Baba Beni Okula Gönder ile başladık 2011'de. Okullaşma oranımız neredeyse yüzde 100. Biz, tabii bu seviyeyi artırmak istiyoruz. Yarının kadınları olarak sizin çok güzel yerlere geleceğinizi düşünüyorum. Sizlerin arasından ülkenin en iyi sporcuları, müzisyenleri, bilim insanları çıkacağını düşünüyorum. Ben, her birinizle gurur duyuyorum. Her birinize teşekkür ediyorum. Asla pes etmeyin, bu sizin hayat felsefeniz olsun."