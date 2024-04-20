Şırnak'ta şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucunda 3 kişi yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucunda 3 kişi yaralandı.
Kasrik beldesine bağlı Kayaboyun köyünde özel bir şirkete ait plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücü ve kamyonette bulunan 2 kişi, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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