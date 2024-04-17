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        Şırnak'ta taciz iddiasıyla darbedilen kamu görevlisi tutuklandı

        Şırnak'ta taciz iddiasıyla darbedilen ve olayın ardından gözaltına alınan kamu görevlisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 22:14 Güncelleme: 17.04.2024 - 22:14
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        Şırnak'ta taciz iddiasıyla darbedilen kamu görevlisi tutuklandı
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        Şırnak'ta taciz iddiasıyla darbedilen ve olayın ardından gözaltına alınan kamu görevlisi tutuklandı.

        Orman Kavşağında 12 Nisan akşamı 21.30 sıralarında kamu görevlisi Z.Ç'nin taciz iddiasıyla kalabalık bir grup tarafından darbedilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

        Valilikçe açığa alınan şüpheli Z.Ç, tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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