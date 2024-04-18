Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda derece yapan sporcu Cizre'de çiçeklerle karşılandı.

Hırvatistan'da gerçekleştirilen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 57 kiloda ay yıldızlı forma ile mücadele eden Cizre Fen Lisesi öğrencisi Pınar Benek, üçüncülük elde etti.

Memleketi Şırnak'a dönen Benek, Şerafettin Elçi Havalimanı'nda ailesi, antrenörü Rıdvan Budak ve CSA Spor Kulübü Başkanı Celal Cabadak tarafından çiçeklerle karşılandı.

Yarışmada derece elde ettiği için mutlu olduğunu kaydeden Benek, "Hedefim 5 ay sonra yine Hırvatistan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasında şampiyon olmak." dedi.