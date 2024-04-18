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        Şırnak Valisi Atay, trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin taziyesine katıldı

        Şırnak Valisi Cevdet Atay, Uludere ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin taziyesine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 08:44 Güncelleme: 18.04.2024 - 08:44
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        Şırnak Valisi Atay, trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin taziyesine katıldı
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        Şırnak Valisi Cevdet Atay, Uludere ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin taziyesine katıldı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Atay, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile Uludere ilçesine geldi, esnaf ziyareti yaptı.

        Trafik kazasında hayatını kaybeden Melek Soylu'nun Yeşilova Mahallesinde kurulan taziyesine katılan Atay, aile üyelerine başsağlığı diledi, dua etti.

        Şenoba beldesine geçen Vali Atay, burada Ferhat Bilen, Haşim ve Abdulkerim Babat'ın taziyelerine katıldı, aile yakınlarına başsağlığı diledi.

        Atay, daha sonra beldedeki Şeyhan İlkokulunu ziyaret etti, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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