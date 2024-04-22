Askeri bando takımı Silopi'de konser verdi

Konseri, Silopi Kaymakamı Cihat Koç ve eşi Nurdan Koç,172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen de takip etti.

Marşlar ve türküler seslendiren bandoya, dinleyiciler alkışlarla eşlik etti.

Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şırnak'ın Silopi ilçesinde konser verdi.

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