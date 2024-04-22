Silopi'de çocuklar askeri bando yönetip, şarkılar söyledi

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde Malatya 2’nci Ordu Komutanlığı tarafından konser verildi. Konserde çocuklar askeri bandoyu yöneterek, şarkılar seslendirdi.

Silopi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Malatya 2’nci Ordu Komutanlığı Bando Komutanlığı, Sanat Sokağı’nda konser verdi. Etkinliğe Kaymakam Cihat Koç ve eşi Nurdan Koç, 172’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Albay Hakan Çetin yönetimindeki 23 kişiden oluşan bando ekibi tarafından marşlar ve Türk sanat müziği dinletisi yapıldı. Bando şefinin daveti üzerine öğrenciler sahneye çıkarak, koroya şeflik yaptı. Cudi Ortaokulu öğrencisi Abdulselam Tatlı ise askerler ile birlikte Çanakkale Türküsü’nü seslendirdi. Konseri dinleyen öğrenciler de türküye eşlik ederek alkışladı.