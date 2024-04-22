Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Silopi'de çocuklar askeri bando yönetip, şarkılar söyledi

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde Malatya 2'nci Ordu Komutanlığı tarafından konser verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 16:22 Güncelleme: 22.04.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silopi'de çocuklar askeri bando yönetip, şarkılar söyledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde Malatya 2’nci Ordu Komutanlığı tarafından konser verildi. Konserde çocuklar askeri bandoyu yöneterek, şarkılar seslendirdi.

        Silopi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Malatya 2’nci Ordu Komutanlığı Bando Komutanlığı, Sanat Sokağı’nda konser verdi. Etkinliğe Kaymakam Cihat Koç ve eşi Nurdan Koç, 172’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Albay Hakan Çetin yönetimindeki 23 kişiden oluşan bando ekibi tarafından marşlar ve Türk sanat müziği dinletisi yapıldı. Bando şefinin daveti üzerine öğrenciler sahneye çıkarak, koroya şeflik yaptı. Cudi Ortaokulu öğrencisi Abdulselam Tatlı ise askerler ile birlikte Çanakkale Türküsü’nü seslendirdi. Konseri dinleyen öğrenciler de türküye eşlik ederek alkışladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yanan konteynerde cesedi bulunmuştu! Yasak aşk iddiası!
        Yanan konteynerde cesedi bulunmuştu! Yasak aşk iddiası!
        "70 kurye benim evime geldi!"
        "70 kurye benim evime geldi!"
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor
        Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor
        Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi
        Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Alacak kavgasında dehşet! Dövülerek öldürüldü!
        Alacak kavgasında dehşet! Dövülerek öldürüldü!
        Kozalaklar tutuşunca bu hale geldi!
        Kozalaklar tutuşunca bu hale geldi!
        Büyük Menderes'te kuraklık tehlikesi: Su kıtlığı kapıda
        Büyük Menderes'te kuraklık tehlikesi: Su kıtlığı kapıda
        Dünya Günü nedir?
        Dünya Günü nedir?
        20 yaşında hayata veda etti! Yürek yakan ziyaret!
        20 yaşında hayata veda etti! Yürek yakan ziyaret!
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta 8 yaşındaki hasta, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
        Şırnak'ta 8 yaşındaki hasta, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
        Şırnak'ta kayalıklardan düşen kişi ağır yaralandı
        Şırnak'ta kayalıklardan düşen kişi ağır yaralandı
        Şırnak'ta otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
        Şırnak'ta otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
        Şırnak'ta hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 ki...
        Şırnak'ta hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 ki...
        Şırnak'ta kazada yaralanan Astsubay Kurt, hayatını kaybetti
        Şırnak'ta kazada yaralanan Astsubay Kurt, hayatını kaybetti
        Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan astsub...
        Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan astsub...