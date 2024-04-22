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        Şırnak'ta 8 yaşındaki hasta, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

        ŞIRNAK'ta yüksek ateş şikayeti olan 8 yaşındaki F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 12:30 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:35
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        Şırnak'ta 8 yaşındaki hasta, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
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        ŞIRNAK'ta yüksek ateş şikayeti olan 8 yaşındaki F.T., ileri tetkik ve tedavi için Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Cizre ilçesinde ateşi çıkan F.T. ailesi tarafından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahalenin ardından F.T.'nin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Şerafettin Elçi Havalimanı'na getirilen F.T., Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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