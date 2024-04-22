Şırnak'ta 8 yaşındaki hasta, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

ŞIRNAK'ta yüksek ateş şikayeti olan 8 yaşındaki F.T., ileri tetkik ve tedavi için Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Cizre ilçesinde ateşi çıkan F.T. ailesi tarafından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahalenin ardından F.T.'nin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Şerafettin Elçi Havalimanı'na getirilen F.T., Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.