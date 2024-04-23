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        Şırnak'ta "Hayalet Av Araçları ve İstilacı Türler Farkındalık Projesi" etkinliği yapıldı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde "Hayalet Av Araçları ve İstilacı Türler Farkındalık Projesi" kapsamında program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 14:23 Güncelleme: 23.04.2024 - 14:23
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        Şırnak'ta "Hayalet Av Araçları ve İstilacı Türler Farkındalık Projesi" etkinliği yapıldı
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        Şırnak'ın Uludere ilçesinde "Hayalet Av Araçları ve İstilacı Türler Farkındalık Projesi" kapsamında program düzenlendi.

        Vali Cevdet Atay, Nilüfer Anaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, barajların, derelerin ve akarsuların insanlar tarafından temiz tutulması gerektiğini söyledi.

        Suyu temiz tutmak, farkındalık oluşturmak ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için bu tür projeleri önemsediklerini kaydeden Atay, şöyle konuştu:

        "Aramızda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız var. Bu bilinci onlara aşılamamız gerekiyor. Daha sonra balıkçılarımıza, bilinçli avcılığı öğretmemiz lazım. Avlandıktan sonra av malzemelerini oraya bırakmayacaklar. Bunlar canlılar için bir tehlike arz ediyor. Balıkçılarımızın buna riayet etmelerini istiyoruz."

        Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin de kentte 32 farklı balık türü bulunduğunu, nesli tükenme tehlikesi altında olan leopar sazanının yakın zamanda Dicle Nehri'nde görüldüğünü belirtti.

        Balıkların biyolojik çeşitliğin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla farkındalık eğitimleri düzenlediklerini aktaran Sezgin, baraj gölü ve göletlerde temizlik çalışması yürüttüklerini söyledi.

        Programda, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Dr. Öğretim Üyesi Münevver Oral proje ve kentteki balık popülasyonlarına ilişkin sunum yaptı.

        Etkinliğe, Uludere Kaymakamı Bekir Yalçın, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, kurum temsilcileri, çiftçiler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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