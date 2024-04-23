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        Silopi'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Silopi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 15:22 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:22
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        Silopi'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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        Silopi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

        Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmaların yapıldığı törende, öğrenciler 23 Nisan konulu şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.

        Törene, Silopi Kaymakamı Cihat Koç ve eşi Nurdan Koç, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Ensar Bulutoğlu, Silopi İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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