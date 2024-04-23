Silopi'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Törene, Silopi Kaymakamı Cihat Koç ve eşi Nurdan Koç, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Ensar Bulutoğlu, Silopi İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmaların yapıldığı törende, öğrenciler 23 Nisan konulu şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.

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