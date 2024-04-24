Cizre Dicle Spor, Şırnak Süper Amatör Liginde şampiyon oldu
Cizre Dicle Spor, Şırnak Süper Amatör Liginde şampiyon oldu.
Cizre Dicle Spor, Şırnak Süper Amatör Liginde şampiyon oldu.
Cizre Dicle Spor, Şırnak Süper Amatör Ligi'nde 1960 Silopi Spor'u 4-2 yenerek şampiyonluğu elde ederek, Mardin'de oynanacak BAL Ligi'ne yükselme play-off müsabakalarında oynamaya hak kazandı.
Şampiyonluğu taraftarlarına armağan ettiklerini ifade eden Teknik Direktör Burak Dadak, bu başarıları zorlu bir sürecin ardından elde ettiklerini belirtti.
Sporcularını tebrik eden Dadak, "İnşallah play-off müsabakalarında da bu mücadeleyi ortaya koyup takımı BAL Ligine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu anlamda bugüne kadar bizlerden desteklerini esirgemeyen kulüp ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
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