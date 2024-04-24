Cizre Dicle Spor, Şırnak Süper Amatör Liginde şampiyon oldu.

Cizre Dicle Spor, Şırnak Süper Amatör Ligi'nde 1960 Silopi Spor'u 4-2 yenerek şampiyonluğu elde ederek, Mardin'de oynanacak BAL Ligi'ne yükselme play-off müsabakalarında oynamaya hak kazandı.

Şampiyonluğu taraftarlarına armağan ettiklerini ifade eden Teknik Direktör Burak Dadak, bu başarıları zorlu bir sürecin ardından elde ettiklerini belirtti.

Sporcularını tebrik eden Dadak, "İnşallah play-off müsabakalarında da bu mücadeleyi ortaya koyup takımı BAL Ligine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu anlamda bugüne kadar bizlerden desteklerini esirgemeyen kulüp ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.