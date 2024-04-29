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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 14:40 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:40
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı
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        Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 13 uyuşturucu nitelikte hap, gümrük kaçağı 4 bin 49 paket sigara, 695 litre akaryakıt, 330 puro, 167 elektronik sigara, 219 kulaklık, şarj adaptörü, termos, 16 şişe içki ve 22 cep telefonu ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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