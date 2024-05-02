Şırnak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen asker için tören düzenlendi

Şırnak'ta, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş (27) için tören yapıldı.

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