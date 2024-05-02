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        Şırnak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen asker için tören düzenlendi

        Şırnak'ta, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş (27) için tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 00:38 Güncelleme: 02.05.2024 - 00:38
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        Şırnak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen asker için tören düzenlendi
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        Şırnak'ta, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş (27) için tören yapıldı.

        23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, Piyade Uzman Çavuş Toktaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

        Duanın ardından şehidin naaşı ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

        Şehit Toktaş'ın cenazesi hava yoluyla Nevşehir'e uğurlandı.

        Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

        Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın şehit olduğunu bildirmişti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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