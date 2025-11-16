Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta tartıştığı kişiyi baltayla öldüren, bu kişinin eşini ise yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 19:55 Güncelleme: 16.11.2025 - 19:55
        Bahçelievler Mahallesi Vilayet Bulvarı'nda evine gittiği Ömer Kayar'ı öldürdüğü ve Kayar'ın eşini yaraladığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan R.N'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen R.N. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, dün il merkezimizde bir kişiyi öldüren ve bir kişiyi bıçakla yaralayan şüphelinin yakalandığı hatırlatıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şüpheli, kahraman polislerimiz tarafından yeni suçlar işlemeden hızlı bir şekilde yakalanarak bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vatandaşlarımıza Şırnak Emniyeti olarak söz veriyoruz, önleyemediğimiz suçların faillerini mutlaka ama mutlaka yakalayarak adli makamlara teslim edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

